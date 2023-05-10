Байден заявил, что возможный дефолт в США станет разрушительным для экономики страны

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что потенциальный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Белого дома.

Байден также выразил уверенность в том, что лидер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти понимает опасность подобного развития событий.

Отвечая на вопросы журналистов, американский президент сообщил, что не исключает никаких шагов, чтобы не допустить дефолт. В частности, Байден не исключил вероятность кратковременного повышения потолка госдолга.

Вместе с тем Байден заявил, что, несмотря на ситуацию с потенциальным дефолтом, он все равно намерен принять участие в саммите G7, который состоится 19–21 мая в Хиросиме.

Ранее группа из 43 членов Сената Конгресса США от Республиканской партии заявила, что не будет согласовывать повышение потолка госдолга, если при этом администрация Вашингтона не пойдет на сокращение госрасходов.

По их мнению, экономика в настоящее время находится "в состоянии свободного падения" из-за неустойчивой бюджетной политики.

До этого глава Минфин США Джанет Йеллен отметила, что ведомство уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, в случае, если конгресс не расширит или не приостановит лимит долга.

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта