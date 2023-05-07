43 сенатора США отказались одобрять повышение потолка госдолга без сокращения госрасходов

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Группа из 43 членов Сената Конгресса США от Республиканской партии заявила, что не будет согласовывать повышение потолка госдолга, если при этом администрация Вашингтона не пойдет на сокращение госрасходов. Об этом со ссылкой на письмо законодателей сообщает ТАСС.

"Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой бюджетной политики. <...> Палата Представителей сделала первый ответственный шаг, положив на стол переговоров свои предложения", – заявили сенаторы.

Республиканцы сообщили, что не будут голосовать за повышение потолка госдолга, если при этом не будет предусмотрено существенное изменение в области расходов и бюджета. Сенатор Майк Ли, которому принадлежит данная инициатива, заявил, что у поддерживающих ее "более чем достаточно голосов в Сенате, чтобы остановить любой законопроект".

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что минфин США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, в случае, если конгресс не расширит или не приостановит лимит долга. Она подчеркнула крайнюю важность того, чтобы конгресс принял необходимые меры.

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