Политолог заявил, что партии США угрожают дефолтом с целью надавить на действующую власть

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США периодически "сами себя пугают" дефолтом, чтобы надавить на действующее руководство страны, сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога и экономиста Александра Дудчака.

"А с чего дефолт должен случиться? Не случится. Они не в первый раз сами себя пугают дефолтом, а потом успешно решают проблему. Дефолта не будет просто потому, что США проголосуют за увеличение потолка", – выразил мнение эксперт.

По мнению Дудчака, все споры между республиканцами и демократами сводятся к вопросу, как поднять потолок госдолга. В Республиканской партии настаивают, чтобы увеличение потолка каждый раз согласовывали с законодателями, а в Демократической партии требуют повышать потолок в автоматическом режиме, считает эксперт.

При этом политолог добавил, что решения по поводу повышения потолка госдолга часто сопряжены с политическими дискуссиями. По мнению Дудчака, таким образом партии пытаются привлечь избирателей и надавить на действующую власть.

Пока США имеют возможность "паразитировать на всей остальной части планеты", хоть это и становится все сложнее, резюмировал эксперт.

Ранее в Минфине США предупредили, что не смогут обслуживать госдолг уже 1 июня. Для того чтобы предотвратить дефолт Вашингтону, необходимо поднять потолок госдолга и напечатать еще несколько триллионов долларов. В противном случае под угрозой окажутся многие бюджетные выплаты, включая социальные расходы.