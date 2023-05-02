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07:30

Экономика

Минфин США заявил, что через месяц может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг

Минфин США заявил, что через месяц может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг

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В Минфине США предупредили о дефолте по своим долгам, причем уже 1 июня. Его могут объявить, если в стране не напечатают еще несколько триллионов долларов, а для этого нужно поднять или отменить "потолок госдолга". Иначе под угрозой будут многие бюджетные выплаты, в том числе социальные расходы.

На этом фоне президент США Джо Байден пригласил лидеров конгресса на встречу 9 мая, чтобы убедить их в очередной раз повысить потолок госдолга. В данный момент он составляет почти 31,5 триллиона долларов.

Республиканцы скептически относятся к таким мерам. Они предлагают сокращать расходы и проводить более ответственную экономическую политику. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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