Henkel заключил сделку о продаже бизнеса в РФ на 54 миллиарда рублей

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Немецкая компания Henkel AG, являющаяся одним из ведущих производителей бытовой и промышленной химии, заключила соглашение о продаже бизнеса в РФ. Сумма сделки составит 54 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.

"Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов", – сообщила компания.

Отмечается, что в состав консорциума, которому перейдут активы Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Ранее сообщалось что Henkel, действующая на территории РФ под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды. В описании одного из товаров на Ozon была обозначена фраза: "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось".

Компания Henkel объявила о своем уходе с российского рынка 19 апреля 2022 года. Концерн объяснил это текущей ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что все 2,5 тысячи сотрудников продолжат работать и получать зарплату до завершения процесса.

В августе 2022 года компания приступила к продаже своих российских и белорусских активов. Эксперты отмечали, что цена за них завышена, поэтому с поиском покупателя могут возникнуть проблемы.

