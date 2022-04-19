Производитель бытовой химии Henkel объявил об уходе из России

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Немецкий производитель бытовой химии Henkel принял решение покинуть российский рынок. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на компанию.

"Компания Henkel приняла решение прекратить деятельность в России и намерена тесно сотрудничать с командами в России, чтобы сделать этот процесс упорядоченным", – говорится в заявлении организации.

Уточняется, что данное решение обусловлено текущей ситуацией на Украине. В компании отметили, что все ее 2,5 тысячи сотрудников продолжат работать и получать зарплату.

8 апреля другая немецкая компания – производитель кондитерских порошков, замороженной пиццы, пудингов и других продуктов Dr. Oetker – объявила об уходе из России. Она намерена продать свой завод в Белгородской области российскому руководству предприятия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Некоторые международные компании между тем приняли решения приостановить свою деятельность в РФ или полностью уйти с российского рынка.

