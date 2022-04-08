Немецкая компания Dr. Oetker прекращает деятельность в России

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Немецкий производитель кондитерских порошков, замороженной пиццы, пудингов и других продуктов Dr. Oetker принял решение уйти с российского рынка. Об этом говорится на сайте компании.

Данное решение принято в связи с текущей ситуацией на Украине. Компания прекратила поставки в РФ, а также все инвестиции в стране сразу после начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Теперь же производитель намерен отказаться от своего завода в Белгородской области, который продолжает работать с конца февраля. Dr. Oetker продаст предприятие его российскому руководству.

Ранее датская компания Hempel, специализирующая на производстве лакокрасочных покрытий, объявила о прекращении работы в России. При этом там пообещали сделать все возможное, чтобы гарантировать трудоустройство всех 124 своих сотрудников в России.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

