Danone не планирует уходить с российского рынка

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Французский производитель молочных продуктов Danone не планирует останавливать деятельность в РФ и покидать российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что главным приоритетом Danone сегодня является обеспечение безопасности сотрудников и бесперебойной работы предприятий.

Ранее крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC объявил об уходе с российского рынка. Уточняется, что компания уже перестала поддерживать операции в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.