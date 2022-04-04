Производитель упаковки Hartmann заявил о продаже завода в РФ

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Датский производитель Brodrene Hartmann A/S, занимающийся упаковками из бумажного волокна для яиц и фруктов, а также оборудованием для выпуска такой упаковки, заявил о продаже завода в России, сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что причиной такого решения стала спецоперация РФ на Украине. Кроме того, как уточнил датский производитель, на сегодняшний день экономический и политический климат в России препятствует осуществлению бизнес-плана Hartmann.
"Учитывая значительный рост группы и возможности инвестиций на других рынках, Hartmann больше не заинтересован в том, чтобы тратить время и управленческие ресурсы на развитие бизнеса в России", – сообщили в компании.
Hartmann будет искать потенциального покупателя и продолжит операции в переходный период с целью поддержки 300 сотрудников своей организации, а также снижения риска национализации.
Уточняется, что до этого компания также объявила об остановке экспорта упаковки, технологий, оборудования в РФ и инвестиций в российский завод.
Выручка российского бизнеса датского производителя в 2021 году составила 78 миллионов датских крон, его стоимость на конец года оценивалась в 125 миллионов крон. Общая выручка компании по итогам 2021 года была равна 2,744 миллиарда крон. Отмечалось, что Hartmann купил завод "Готэк-Литар" у группы "Готэк" в январе прошлого года. Сумма сделки составила 113 миллионов датских крон.
Ранее крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC объявил об уходе с российского рынка. Уточняется, что компания уже перестала поддерживать операции в России.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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