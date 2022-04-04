"Роскосмос" остановил совместные проекты со странами, оказывающими поддержку Украине

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"Роскосмос" не будет сотрудничать со странами, которые поставляют Киеву оружие и оказывают политическую поддержку Украине, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что совместные проекты с такими государствами остановлены по морально-этическим причинам.

"Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" заявил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России. По словам Рогозина, главы НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства ответили на обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли практически одинаково.

В частности, глава НАСА выразил приверженность сотрудничеству по МКС, включая взаимодействие с попавшими под санкции научным институтом ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс". А глава ЕКА, по словам Рогозина, выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает.