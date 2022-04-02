Рогозин заявил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что главы НАСА, Европейского и Канадского космических агентств сообщили, что санкции против России не вредят сотрудничеству по Международной космической станции (МКС).

По словам Рогозина, глава НАСА сенатор Билл Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли практически одинаково.

Он рассказал, что глава НАСА выразил приверженность сотрудничеству по МКС, включая взаимодействие с попавшими под санкции научным институтом ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс". А глава ЕКА, по словам Рогозина, выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает.

"То есть нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо "Роскосмоса". К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Гендиректор "Роскосмоса" пояснил, что из писем понятна позиция партнеров по МКС, согласно которой санкции не отменят, но там, где нужно, они не будут работать.

Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Также глава госкорпорации добавил, что запуск нескольких навигационных спутников ГЛОНАСС нового поколения запланирован на 2022 год.

До этого он заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационной системы GPS. При этом он добавил, что не стоит переживать по этому поводу, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

