Юрист призвала навсегда закрыть магазины Chanel из-за отказа продавать товары россиянам

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Адвокат Лилия Петрик оценила требование Chanel, согласно которому россияне при покупке товаров за рубежом должны писать расписку, исключающую ношение вещей в России.

Она отметила, что требование является неправомерным и нарушает международные конвенции.

"Я бы запретила эти магазины в России навсегда, чтобы они даже нос свой сюда не совали. Проживем мы без Chanel. Ничего, что она (компания. – Прим. ред.) сама дружила с этими фрицами, ничего, что она сама обшивала "этих", – сказала Петрик радиостанции "Говорит Москва".

Юрист добавила, что компания сама приняла решение уйти с российского рынка.

Ранее сотрудники магазина Chanel в Дубае не разрешили купить клиентке вещи, потому что у нее российский паспорт. Женщина сообщила в соцсетях, что продавцы требовали подписать бумагу, что она не живет в России и не будет ввозить туда сумку.

Модный дом объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. Под ограничения подпали отдельные товары дороже 300 евро.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

