Основной причиной кризиса на Украине является политика США и НАТО – МИД РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса на Украине является проводимая США и НАТО политика. Они накачивали страну вооружениями.

По его словам, после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток.

"Это угрожало безопасности России и являлось серьезным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия – НАТО решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – приводит слова Лаврова ТАСС.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла очная встреча делегаций России и Украины. По ее итогам глава делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву. Речь идет как о политических шагах, так и о военных. Он также назвал прошедшие переговоры конструктивными и пояснил, что Россия получила понятно сформулированную позицию Киева.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

