Путин и Макрон обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", – говорится в сообщении.

В ходе беседы Путин проинформировал своего коллегу о мерах России по обеспечению гуманитарной помощи мирным жителям Украины, а также об их эвакуации в безопасные зоны, в том числе из Мариуполя. Российский лидер подчеркнул, что для выправления гуманитарной ситуации украинские националисты должны сдаться.

Кроме того, президенты затронули решение России перейти на оплату в рублях по газовым контрактам с другими странами, в том числе с членами Евросоюза.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла очная встреча делегаций России и Украины. По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву. Речь идет как о политических шагах, так и о военных. Он также назвал прошедшие переговоры конструктивными и пояснил, что Россия получила понятно сформулированную позицию Киева.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный в беседе с Pravda.Ru положительно оценил очередной очный раунд переговоров делегаций Москвы и Киева.

"Круглый стол – это всегда возможности договориться. Российские позиции выражены четко и ясно. Переговоры есть смысл продолжать, если другая сторона согласится на те конкретные предложения, которые озвучены РФ", – сказал он.

По мнению политика, российская сторона в рамках переговорного процесса делает все возможное для достижения целей, которые преследуются спецоперацией по защите ДНР и ЛНР. Выборный выразил надежду на то, что участники этих встреч проявят профессионализм и будут стараться делать невозможное возможным.

