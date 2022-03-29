Путин и Макрон обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", – говорится в сообщении.
В ходе беседы Путин проинформировал своего коллегу о мерах России по обеспечению гуманитарной помощи мирным жителям Украины, а также об их эвакуации в безопасные зоны, в том числе из Мариуполя. Российский лидер подчеркнул, что для выправления гуманитарной ситуации украинские националисты должны сдаться.
Кроме того, президенты затронули решение России перейти на оплату в рублях по газовым контрактам с другими странами, в том числе с членами Евросоюза.
29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла очная встреча делегаций России и Украины. По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву. Речь идет как о политических шагах, так и о военных. Он также назвал прошедшие переговоры конструктивными и пояснил, что Россия получила понятно сформулированную позицию Киева.
Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный в беседе с Pravda.Ru положительно оценил очередной очный раунд переговоров делегаций Москвы и Киева.
"Круглый стол – это всегда возможности договориться. Российские позиции выражены четко и ясно. Переговоры есть смысл продолжать, если другая сторона согласится на те конкретные предложения, которые озвучены РФ", – сказал он.
По мнению политика, российская сторона в рамках переговорного процесса делает все возможное для достижения целей, которые преследуются спецоперацией по защите ДНР и ЛНР. Выборный выразил надежду на то, что участники этих встреч проявят профессионализм и будут стараться делать невозможное возможным.
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными
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