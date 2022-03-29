Шаманов сообщил о захвате причастных к пыткам над российскими военными на Украине

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Причастные к пыткам над российскими военными захвачены спецназом РФ. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.
По его словам, двое мужчин являются фанатами местного футбольного клуба "Металлист".
"(Те, которые) измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", – приводит слова Шаманова ТАСС.
Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с российскими пленными.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели записи. Он отметил, что участвовавшие в пытках ответят за свои деяния. Позже глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в ходе переговоров с РФ в Стамбуле пообещала принять жесткие меры в отношении бойцов ВСУ, пытавших пленных российских военнослужащих.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Западные СМИ начали реагировать на действия украинских националистов
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