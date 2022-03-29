Россия призывает Украину исключить пытки над плененными солдатами ВС РФ – МО

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Россия призывает Украину соблюдать положения Женевских конвенций и исключить практику применения пыток в отношении военнопленных из числа служащих Вооруженных сил РФ. Соответствующее заявление зачитал по итогам переговоров в Стамбуле замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Фомин призвал Киев принять соответствующие меры, чтобы подобное впредь не происходило.

Ранее в Сети появилось видео, на котором взятым в плен военнослужащим прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. В Следственном комитете России считают, что это могло произойти на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с российскими пленными.

Расследовать ситуацию с пытками над пленными на Украине призвали и в ООН. Глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что подобные видео вызывают серьезную обеспокоенность, поэтому организация займется их проверкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле видели эти кадры. По его словам, участвовавшие в пытках ответят за свои деяния. Он также добавил, что видео нуждается в правовой оценке.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

