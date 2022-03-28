Тела жертв украинских нацистов обнаружены в подвалах Мариуполя – МО РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В подвалах зданий в Мариуполе найдены тела жертв украинских нацистов. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами", – сообщил он.
Кроме того, Мизинцев отметил, что в пригороде Харькова боевики обстреляли из миномета людей, стоящих в очереди у магазинов и банкоматов, а также пункты выдачи продовольствия и питьевой воды. В результате этого 3 человека погибли, более 10 оказались ранены.
Ранее Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина начал расследование пыток и убийства жительницы Мариуполя боевиками украинского нацбатальона "Азов". Тело девушки было обнаружено в подвале школы, где базировались националисты.
До этого председатель СК поручил установить все обстоятельства расстрела мирных граждан на блокпосту в Запорожье. По информации ведомства, 17 марта украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате двое погибли, трое были ранены.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СК РФ проведет расследование по факту обстрела ВСУ российских медмашин
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