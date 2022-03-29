Бастрыкин поручил расследовать насилие над священником на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства насилия над священником православной церкви на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи считают, что преступление совершили представители территориальной обороны в Черкасской области.

"По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты, применяя физическое насилие, вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически совершив его похищение", – говорится в сообщении.

Также пострадали и прихожане.

Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.

Ранее Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с российскими пленными. Соответствующее видео появилось в Сети. На записи взятым в плен военнослужащим прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. В Следственном комитете России считают, что это могло произойти на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

