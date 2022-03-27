Уголовные дела возбуждены по фактам обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР

27 марта, 22:54
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
СК РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте ведомства.
По информации следователей, 25–27 марта украинские военные произвели массированные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданских объектов в городах и населенных пунктах республик Донбасса.
В результате обстрелов в Мариуполе 7 человек погибли, 14 пострадали. В Волновахе, Кировском, Петровском, Куйбышевском, Новоазовском, Ленинском районах Донецка и в поселке городского типа Старомихайловка один местный житель погиб, 6 человек пострадали, также получили повреждения 46 жилых объектов. В Докучаевске снаряды ударили по трем жилым домам и тепловозу на станции Оленовка ГУП ДНР "ДЖД".
Также повреждения получили строения в Макеевке, Горловке, поселке Комарово, Александровке Марьинского района. В ЛНР в результате попадания и разрыва снарядов в городе Ровеньки местный житель получил ранение, помимо этого, были повреждены 3 жилых дома.
В Первомайске повреждения также получили жилые дома, здания детско-юношеской спортивной школы, детской школы искусств, Центра занятости, Пенсионного фонда, мемориальный комплекс "Памяти погибших жертв Донбасса", опора линии электропередач и газопровод.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено четыре уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) в связи с новыми эпизодами преступлений украинских военных", – говорится в сообщении СК РФ.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных граждан на блокпосту в Запорожье. По информации ведомства, 27 марта в Сети появились данные о том, что 17 марта в Запорожье, на блокпосту на выезде из города, украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате двое погибли, трое были ранены.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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