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общество

14:59

В МИД прокомментировали отказ Chanel продавать вещи русским

общество

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ дома моды Chanel продавать вещи российским гражданам. Этой теме она посвятила пост в своем телеграм-канале.

По ее словам, ряд блогеров сообщили сегодня, что официальные магазины торговой марки Chanel за рубежом отказались продавать свою продукцию россиянам – якобы внутри сети бутиков действует постановление, заставляющее клиентов подписывать обязательство не вывозить купленные за рубежом вещи бренда в Россию.

"Видимо, управляющие наследием "Великой Коко" таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по "отмене России". Странно, да? При чем здесь антифашистская операция России и французский дом моды? А очень даже при том. Мы просто открыли шкаф, из которого выпали еще не сгнившие скелеты 80-летней давности", – отметила Захарова.

Она напомнила, что во время Второй мировой войны сама Коко Шанель была коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха. По словам Захаровой, всем известно о связи Шанель с сотрудниками оккупационного правительства Франции. В частности, она дружила с бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге, ответственным за нацистскую пропаганду в Париже.

Представитель МИД отметила, что Шанель участвовала в попытках организации секретных переговоров Рейха с Британией, за счет фашистов модельер решала и свои коммерческие задачи. Еще до войны она продала мощности по производству знаменитого парфюма "Шанель № 5" промышленникам еврейского происхождения, а с помощью нацистов попыталась вернуть себе права на прибыль от продажи духов.

После освобождения Франции Шанель все это припомнили, и хоть сейчас это не афишируется, в конце войны ее арестовали, а затем освободили по протекции Черчилля, добавила Захарова.

"А вот что управляющими всегда подчеркивалось, так это то, что традиции дома Chanel неизменно сильны. Теперь в этом нет никаких сомнений. Как пишет об основательнице бренда исследователь моды Хал Воган: "Нацисты были у власти, а Шанель тянулась к тем, у кого была власть". Концлагеря, массовые убийства и военные преступления подразделений СС и Гестапо бренд не смущали. Мы очень терпеливая и всепрощающая страна. Мы простили всем все, перевернув страницу и дав дорогу будущему. Но если эта дорога оказалось кольцевой, мы этот порочный круг разорвем", – написала Захарова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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