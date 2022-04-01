Производитель упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка

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Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC объявил об уходе с российского рынка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Smurfit Kappа уже перестала поддерживать операции в России. При этом подчеркивается, что, пока идет процесс выхода с рынка, компания продолжит платить своим сотрудникам и исполнять юридические обязательства в полном объеме.

"Smurfit Kappа прогнозировала, что на бизнес в России придется менее 1% всей выручки в текущем году. В России Smurfit Kappa представлена четырьмя заводами: три – в Ленинградской области и один – в Москве, на которых работают около 800 человек", – сообщили в компании.

Smurfit Kappa также является лидером по продажам пакетов bag-in-box для вина и жидких пищевых продуктов в России.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель упаковки Tetra Pak временно откажется от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра. Отмечалось, что у компании сырья остается меньше чем на месяц. В компании сообщили, что сосредоточились на выпуске упаковки для социально значимых товаров, в том числе молока и детского питания. Представитель ГК "Эконива" рассказал, что по всем социально значимым товарам Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой.

