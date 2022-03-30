Мебельный ретейлер JYSK уходит из России

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Датская мебельная компания JYSK объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", – говорится в сообщении.

Исполнительный директор компании Ян Бег заявил, что руководство и акционеры JYSK не видят альтернативы прекращению деятельности в России, несмотря на отличный старт на российском рынке.

В заявлении отмечается, что 31 марта магазины JYSK в России откроются для проведения финальной распродажи, а после реализации товаров закроются.

В JYSK уточнили, что компания урегулирует все спорные вопросы с владельцами зданий, в которых располагаются магазины компании. Кроме того, сотрудники получат положенную заработную плату в соответствии с законом.

Ранее о приостановке деятельности в России объявила шведская компания IKEA. Данное решение обусловлено ситуацией на Украине. Российские магазины компании закрылись 4 марта.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

