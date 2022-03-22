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В Роспатент подали заявку на регистрацию клона IKEA. Новая компания получит название "ИДЕЯ". Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал директор "Люксорта-Сервиса" Константин Куккоев, обратившийся в Роспатент для регистрации товарного знака.
Куккоев сообщил, что уже подал в суд на шведскую торговую сеть из-за приостановки деятельности в России, потребовав выплатить ему 1 квадриллион рублей в качестве компенсации за срыв работы его дизайн-студии.
"IKEA закрылась, и возникли определенные проблемы в бизнесе. Я был сильно разочарован их уходом и подал иск на них. Я решил зарегистрировать такую марку и на выигранные деньги запустить производство, чтобы был полный аналог, чтобы было российское производство мебели. Выиграть я планирую, может быть, не ту сумму, которую заявляю, но очень близкую к ней", – рассказал директор "Люксорта-Сервиса".
О решении приостановить продажи в России IKEA сообщила в начале марта. Российские магазины компании закрылись 4 марта. Принятое решение руководство торговой сети объяснило ситуацией на Украине.
Между тем "Общественная потребительская инициатива" подготовила список предприятий, объявивших о приостановке деятельности в России, которые могут национализировать. В перечень вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Магазины IKEA приостановили свою работу 4 марта
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