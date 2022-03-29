Johnson&Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в РФ

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Американская компания Johnson&Johnson приняла решение о приостановке поставок средств личной гигиены на российский рынок в связи с текущими событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

При этом компания увеличит объем поставок гуманитарной помощи Украине с 5 до 10 миллионов долларов.

Ранее Johnson&Johnson приостановила все дополнительные инвестиции, рекламную деятельность и клинические испытания в России.

12 марта американская компания Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию. Ограничения не коснулись средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Кроме того, были прекращены все капиталовложения в рекламную деятельность.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.