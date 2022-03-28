Tetra Pak приостановит выпуск в РФ упаковок для вина и напитков – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Крупнейший производитель упаковки Tetra Pak временно откажется от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.
В материале говорится, что это связано с нехваткой ряда комплектующих.
По словам собеседника издания, у компании сырья остается меньше чем на месяц. Он сообщил, что Tetra Pak должна скоро договориться о закупке картона с одним из местных заводов. Также нужно найти замену еще нескольким компонентам, которые, вероятно, придется ввозить из Китая.
В компании сообщили, что сосредоточились на выпуске упаковки для социально значимых товаров, в том числе молока и детского питания. Представитель ГК "Эконива" рассказал, что по всем социально значимым товарам Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой.
В материале говорится, что двухлитровая упаковка является наиболее низкодоходным форматом для любого производителя напитков, это основной продукт для увеличения доли рынка в натуральном выражении.
В Минсельхозе, в свою очередь, изданию сообщили, что вопрос обеспечения пищевых предприятий упаковочными материалами прорабатывается с заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом.
Ранее глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, в том числе "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" и Danone, останутся в России. Он отметил, что эти компании также работают и на территории Украины. При этом в России в общей сложности в этих сетях работают 160 тысяч человек. По словам Безье, в ответственность работодателя входит поддержка всех сотрудников.
До этого стало известно, что швейцарская компания Nestle прекратит продажу продукции брендов Nesquik и KitKat в России. Компания приостановит производство в РФ, за исключением ряда товаров первой необходимости.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Гипермаркеты "Ашан" и Globus останутся на российском рынке
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