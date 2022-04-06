Производитель красок Hempel объявил об уходе из России

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Датская компания Hempel, специализирующая на производстве лакокрасочных покрытий, отказалась от бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении предприятия.

По словам главы компании Ларса Петерссона, компания сделает все возможное, чтобы гарантировать трудоустройство коллег в России. Отмечается, что в местном подразделении Hempel заняты 124 человека.

Ранее американская компания Intel заявила о приостановке деятельности в России. В компании добавили, что Intel занимается вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в РФ.

До этого американская нефтесервисная компания Halliburton Co. сообщила о прекращении своей деятельности в России. Там заявили, что организация соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов.

В Halliburton указали, что у компании нет совместных предприятий на территории страны. Кроме того, несколько недель назад она уже приостановила поставки части своей продукции в Россию. В частности, комплектующих.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.