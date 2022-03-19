Нефтесервисная компания Halliburton объявила о прекращении деятельности в РФ

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Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. сообщила о прекращении своей деятельности в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

"Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности в мире по мере свертывания оставшихся операций в РФ", – говорится в сообщении.

В компании указали, что у Halliburton нет совместных предприятий на территории страны. Кроме того, несколько недель назад она уже приостановила поставки части своей продукции в Россию. В частности, комплектующих.

Ранее о приостановке всех поставок в РФ объявила производящая электронику и бытовую технику южнокорейская компания LG Electronics. До этого прекратила продажу своей продукции производящая полупроводниковые компоненты американская компания Qualcomm.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.