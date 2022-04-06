Компания Intel приостановила деятельность в России

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Американская компания Intel заявила о приостановке деятельности в России.

В заявлении отмечается, что Intel занимается вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в РФ.

Ранее компания заявляла, что приостановила поставки в Россию и Белоруссию.

"Intel осуждает вторжение России на Украину <...> Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом", – говорится в сообщении.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.