PepsiCo может начать выпускать новые продукты специально для РФ

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Pepsi и Mirinda могут начать выпускать свои товары под другими названиями. После приостановки продаж основной линейки газировок компания задумалась над выпуском новых продуктов специально для России. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Так, новая газировка может называться New Cola, а напиток со вкусом апельсина и лимона с лаймом – Fruitz. Кроме того, различные лимонады могут начать выпускать под местным брендом "Русский дар".

Источник издания поделился, что на российских заводах компании еще остался запас сырья, который можно использовать для производства газировки на несколько месяцев.

Ранее производители вятского кваса заявили, что компания "Вятич" уже сейчас может предложить потребителям напиток "Сибирское море" – аналог "Байкала", придуманного в противовес кока-коле в 1980-е годы. Бренд "Вятский квас" стал узнаваемым после вопроса кировского журналиста на пресс-конференции Владимира Путина в 2014 году.

