Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей

12:25
Фото: depositphotos/Mactrunk
Российские пользователи Netflix подали коллективный иск в суд с требованием компенсации в 60 миллионов рублей от стримингового сервиса за уход с рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры".
В компании рассказали, что основанием для иска послужило нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России.
Старший партнер бюро Константин Лукоянов рассказал, что в группе истцов в настоящее время находятся 20 человек, однако в работе – еще около 100 заявок.
"Процесс присоединения истцов продолжается и будет продолжен даже в процессе рассмотрения иска в суде", – отметил Лукоянов.
В компании подчеркнули, что договор сервиса с подписчиками не предполагает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств. По данным бюро, сумма требований сложилась в результате компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы.
Ранее Netflix временно остановил работу на территории России. Представитель сервиса отметил, что компания приняла такое решение из-за сложившейся ситуации.
До этого финская компания Fazer сообщила, что планирует остановить деятельность в России. Представители производителя подчеркнули, что перед принятием решения оценили серьезность последствий.
Российские пользователи потребовали 60 млн рублей компенсации от Netflix
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