Spotify перестанет работать в России 11 апреля

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Spotify станет недоступен для россиян с 11 апреля. Об этом сообщается на сайте музыкального сервиса.

При этом у пользователей будет возможность скачать персональные данные, а также удалить свой аккаунт.

"Мы обязательно сообщим, когда ситуация поменяется", – говорится в сообщении.

Ранее приложение стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Оно больше не отображается при поиске.

Ранее о приостановке своей деятельности в России заявила американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами. Она приостановила доставку заказов в РФ и на Украину. В eBay подчеркнули, что это сделано для защиты покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.