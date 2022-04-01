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технологии

01 апреля, 23:11

Сайт Badoo прекратил работу на территории России

технологии

Фото: depositphotos/sergey_causelove

Сайт знакомств Badoo прекратил работу на территории России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном портале сервиса.

"К сожалению, сайт Badoo.com больше не обслуживается в России <...> Но профиль и основные функции Badoo все еще доступны в приложении, если оно установлено на устройстве", – говорится в сообщении.

Сервис для знакомств Badoo принадлежит проекту Bumble, который ранее объявил о прекращении деятельности в РФ. В компании указывали, что удалят из Apple App Store и Google Play Store в России и Белоруссии все свои приложения.

Ранее о приостановке своей деятельности в России заявила американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами. Так, компания приостанавливает доставку заказов в РФ и на Украину.

В eBay подчеркнули, что это сделано для защиты покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.

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