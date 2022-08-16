Производитель бытовой химии Henkel продаст свои активы в России

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Немецкий производитель бытовой химии Henkel приступил к продаже своих российских и белорусских активов, пишет газета "Ведомости".

Из-за ухода с рынков в России и Белоруссии компания понесла убытки на 184 миллиона евро.

Отмечается, что цены на активы завышены, поэтому с их продажей могут возникнуть трудности. Однако специалисты предположили, что активы Henkel могла приобрести российская компания "Технониколь", специализирующаяся на производстве кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, а также фирмы из Китая и Турции.

В апреле производитель Henkel принял решение покинуть российский рынок. Уточнялось, что данное решение обусловлено ситуацией на Украине. В компании отметили, что все ее 2,5 тысячи сотрудников продолжат работать и получать зарплату.

До этого другая немецкая компания – производитель кондитерских порошков, замороженной пиццы, пудингов и других продуктов Dr. Oetker – объявила об уходе из России. Она заявила, что продаст свой завод в Белгородской области российскому руководству предприятия.