Производитель бытовой химии Henkel продаст свои активы в России

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Немецкий производитель бытовой химии Henkel приступил к продаже своих российских и белорусских активов, пишет газета "Ведомости".
Из-за ухода с рынков в России и Белоруссии компания понесла убытки на 184 миллиона евро.
Отмечается, что цены на активы завышены, поэтому с их продажей могут возникнуть трудности. Однако специалисты предположили, что активы Henkel могла приобрести российская компания "Технониколь", специализирующаяся на производстве кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, а также фирмы из Китая и Турции.
В апреле производитель Henkel принял решение покинуть российский рынок. Уточнялось, что данное решение обусловлено ситуацией на Украине. В компании отметили, что все ее 2,5 тысячи сотрудников продолжат работать и получать зарплату.
До этого другая немецкая компания – производитель кондитерских порошков, замороженной пиццы, пудингов и других продуктов Dr. Oetker – объявила об уходе из России. Она заявила, что продаст свой завод в Белгородской области российскому руководству предприятия.
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