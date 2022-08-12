Crockid займет часть точек сети Mothercare

Российский продавец одежды Crockid займет часть точек британской сети Mothercare. договоренности заключены уже по двум объектам. По остальным точкам пока переговоры продолжились. В конце июля Alshaya Group, которая по франшизе развивала магазины Mothercare в России, выставила бизнес на продажу.

Планируется ли распродажа оставшегося товара? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.