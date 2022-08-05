Один из новых владельцев Starbucks раскрыл варианты названий

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Starbucks может получить новое название – Starbox или Stars. Об этом рассказал один из новых владельцев бренда ресторатор Антон Пинский в эфире шоу "Осторожно, Собчак".

Он отметил, что какое бы название не получил новый Starbucks, в любом случае будет негативная реакция. Поэтому владельцы решили не уходить далеко от оригинального названия.

Пинский рассказал, что в кафе будут готовить сэндвичи, салаты, пасту, выпечку и десерты. Кроме того, ожидается, что в меню появится горячее, однако подробностей неизвестно.

Новый владелец поведал, что главная особенность бренда – имена на стаканчиках – останется. Вместе с тем появятся разноцветные статусы, как в соцсетях: женат/замужем, в активном поиске и так далее.

Пинский подчеркнул, что поздравлять с успехом пока рано, так как пока были куплены лишь договоры аренды с помещениями. Впереди еще большая работа, отметил новый владелец.

Ранее певец Тимати заявил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России. Он добавил, что чудовищных ребрендингов не предвидится. По словам музыканта, кофейни могут открыться уже в августе. Он также предложил дизайнерам создать логотип нового бренда, учитывая тот факт, что бренд теперь является российским.

