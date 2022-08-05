Alfred Ritter GmbH не вела переговоры с "Аквалайфом" о производстве шоколада в РФ

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Компания Alfred Ritter GmbH, которая выпускает шоколад Ritter Sport, опровергла информацию о ведении переговоров с ООО "ПК "Аквалайф" о производстве шоколада в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В Alfred Ritter GmbH назвали такие сообщения ложными. В "Аквалайфе", которой принадлежит бренд "Напитки из Черноголовки", также нет информации о планах выпускать Ritter Sport.

"В настоящее время у нас есть свое производство по нашим маркам. Мы выпускаем также кондитерские изделия и свой шоколад Fantola с малиной и другими вкусами", – приводит "Газета.ру" слова представителя организации.

Ранее сообщалось, что маркетплейс "Яндекс.Маркет" открыл продажу мебели, текстиля и других товаров для дома с поставлявших продукцию для шведской сети магазинов IKEA фабрик и производств. Как отметили в пресс-службе маркетплейса, 11 поставщиков IKEA, среди которых компания из Казахстана "АГФ-Групп", фабрика Askona, комбинат "Шуйские ситцы" и мебельный холдинг "Ангстрем", начали реализовывать свои товары на "Яндекс.Маркете".

