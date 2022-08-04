Товары от поставщиков IКЕА появились на "Яндекс.Маркете"

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Маркетплейс "Яндекс.Маркет" открыл продажу мебели, текстиля и других товаров для дома с поставлявших продукцию для шведской сети магазинов IKEA фабрик и производств, сообщает РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе маркетплейса, 11 поставщиков IKEA, среди которых компания из Казахстана "АГФ-Групп", фабрика Askona, комбинат "Шуйские ситцы" и мебельный холдинг "Ангстрем", начали реализовывать свои товары на "Яндекс.Маркете".

Кроме того, ведутся переговоры о подключении к маркетплейсу остальных поставщиков IKEA.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин в связи с прекращением деятельности на территории России.

С 2000 года в РФ начали работать 26 магазинов сети. В это число входят как полноценные гипермаркеты, так и студии и магазины городского формата.

