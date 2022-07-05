IKEA открыла онлайн-распродажу в России

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IKEA с 5 июля открывает онлайн-распродажу в России. Об этом говорится в сообщении на российском сайте шведской компании.

Уточняется, что приобрести товары можно в течении нескольких недель только на сайте IKEA.ru. Они будут продаваться до тех пор, пока есть в наличии.

Также указывается, что доставка возможна только в те города, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара и на прилягающей к ним территории – не более 50 километров.

Помимо этого, покупатели могут воспользоваться услугой самовывоза из магазинов сети или пунктов выдачи Почты России и Ozon в вышеперечисленных городах. Отмечается, что гарантийный срок на все товары, купленные с 5 июля 2022 года, составит два месяца с момента приобретения.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

