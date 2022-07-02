Спрос на мебель на заказ вырос на 30% после ухода IKEA из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Спрос на изготовление и сборку мебели на заказ вырос на 30% в июне после ухода IKEA из России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сервис "Авито Услуги".
Чаще всего граждане обращаются за изготовлением кроватей, диванов, шкафов и столов. Увеличение спроса на данные услуги на 20% заметили и в сервисе YouDo. Директор "Авито Услуг" Георгий Акопян пояснил, что предложение частных мастеров конкурентно из-за гибкости цены.
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в первом квартале 2022 года объем производства мебели вырос на 20%, до 79,6 миллиарда рублей.
15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Позднее появилась информация, что товары компании появились на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Стали доступны товары и на Wildberries. Там можно купить мебель для хранения, текстиль для дома, в том числе шторы, и многое другое.
Сама IKEA накануне перенесла начало онлайн-распродажи для тех, кто не является сотрудниками компании, на 5 июля. Она продлится до тех пор, пока все товары со складов не будут проданы.
IKEA отложила онлайн-распродажу
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