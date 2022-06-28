Товары IKEA стали доступны на Wildberries

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Пользователи Wildberries уже могут приобрести товары для дома шведской компании IKEA. В интернет-магазине доступны мебель для хранения, текстиль для дома, в том числе шторы, и многие другие товары.

Ранее маркетплейс Wildberries анонсировал продажу продукции отечественных поставщиков IKEA.

Отмечалось, что российские поставщики смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн.

В середине июня появилась информация, что товары шведской компании IKEA стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Для безопасности покупателей специалисты маркетплейсов стали проверять такие предложения.

На сервисе "Яндекс. Маркета" желающие могут приобрести мебель, предметы декора и посуду IKEA, на Ozon – предметы обихода.

Еще до этого IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.