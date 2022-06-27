Распродажу в IKEA для покупателей могут перенести из-за ажиотажа на закрытой акции – СМИ

IKEA объявила о старте распродажи только для сотрудников. В магазине в Химках бывшие сотрудники сбивали с ног экс-коллег в попытке приобрести необходимый товар.

Распродажа для обычных граждан должна начаться 1 июля, однако из-за ажиотажа многие СМИ пишут, что акцию могут перенести на пять дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

