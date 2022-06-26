Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с июля 2022 года. Об этом депутат написал в личном телеграм-канале.

"Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС", – указал Володин.

По словам депутата, при обращении к врачу достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, на законодательном уровне будет реализована защита пенсионных накоплений, введены специальный налоговый режим для малого бизнеса и право должников на сохранение прожиточного минимума.

Также с 1 июля вступает в силу закон о биологической безопасности. Новой нормой станут и обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов, и информирование о полной стоимости потребкредита.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о вступлении в силу закона о бесплатном проезде детей в электропоездах. Федеральная норма действует во всех регионах страны.