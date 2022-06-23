Володин предрек Европе появление температурной шкалы "по Урсуле"

12:23
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Скоро помимо температуры по Цельсию, Кельвину или Фаренгейту на Западе появится шкала "по Урсуле". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Таким образом он прокомментировал просьбу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить температуру в домах на два градуса для экономии газа, сообщает News.ru.
Володин подчеркнул, что в последующем глава ЕК может попросить жителей снизить температуру на 10 градусов, чтобы появилась возможность отказаться от газопроводов украинского коридора, "Турецкого потока" и нефтепровода "Дружба". Кроме того, придется снизить температуру еще на градус, чтобы не закупать российский уголь.
"Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", – заключил Володин.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что страны Европы смогут заменить поставки газа по "Северному потоку" в случае уменьшения температуры отопления или изменения температуры кондиционеров на два градуса. По ее словам, энергоэффективность и энергоснабжение играют важную роль.
До этого "Газпром" заявил об ограничениях на поставки газа в европейские страны. В компании уточнили, что не смогли в срок получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от Siemens. Ввиду этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.
Германия готовится объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: