Володин предрек Европе появление температурной шкалы "по Урсуле"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Скоро помимо температуры по Цельсию, Кельвину или Фаренгейту на Западе появится шкала "по Урсуле". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом он прокомментировал просьбу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить температуру в домах на два градуса для экономии газа, сообщает News.ru.

Володин подчеркнул, что в последующем глава ЕК может попросить жителей снизить температуру на 10 градусов, чтобы появилась возможность отказаться от газопроводов украинского коридора, "Турецкого потока" и нефтепровода "Дружба". Кроме того, придется снизить температуру еще на градус, чтобы не закупать российский уголь.

"Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", – заключил Володин.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что страны Европы смогут заменить поставки газа по "Северному потоку" в случае уменьшения температуры отопления или изменения температуры кондиционеров на два градуса. По ее словам, энергоэффективность и энергоснабжение играют важную роль.

До этого "Газпром" заявил об ограничениях на поставки газа в европейские страны. В компании уточнили, что не смогли в срок получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от Siemens. Ввиду этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.

