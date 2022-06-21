Депутат ГД оценил заявление главы Еврокомиссии о ситуации с "Северным потоком"

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил высказывание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по ситуации с "Северным потоком". Об этом сообщает RT.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европе по силам заменить поставки газа по этому трубопроводу, если граждане европейских стран снизят температуру отопления или работы кондиционеров на два градуса.

"Безусловно, это риторика. Надо понимать, что не все граждане поддержат ее заявление, а кое-кто может и специально будет повышать температуру в помещениях. <…> Это популистское заявление, которое не приведет ни к чему хорошему", – заявил Игорь Ананских.

Депутат Госдумы напомнил, что основными потребителями газа в Европе являются промышленные предприятия. Поэтому без поставок топлива промышленность Франции и Германии, а также других стран, не сможет функционировать.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа, несмотря на влияние санкций на инфраструктуру проекта "Северный поток – 2". Проблемы с трубопроводом представитель Кремля объяснил европейскими санкциями.