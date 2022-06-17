Постпред РФ при ЕС рекомендовал не ставить крест на "Северном потоке – 2"

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Ставить крест на проекте "Северный поток – 2" в текущей ситуации преждевременно, считает постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте "Северный поток – 2" было бы рано", – сообщил он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти Канады ведут переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране.
До этого в компании Siemens Energy утверждали, что газовую турбину для "Северного потока – 1" после починки нельзя вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады. Уточняется, что сейчас проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале. Турбина, которую не могут поставить в РФ, находится там.
8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российской нефти, газа, а также химической промышленности.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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