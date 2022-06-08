Канада ввела новые санкции против нефтегазовой промышленности РФ

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Канада ввела новые санкции в отношении российской нефти, газа, а также химической промышленности, сообщается на сайте МИД страны.

Уточняется, что введение новых ограничений предусматривает запрет на оказание услуг по строительству, транспортировке, консалтингу и бухгалтерскому обслуживанию нефтегазовым, угольным и химическим компаниям России.

"Новые ограничения предусматривают запрет на 28 типов услуг, крайне важных для работы нефтяной, газовой и химической отраслей, включая техобслуживание, менеджмент, бухгалтерское дело и рекламу", – отмечается в документе.

31 мая Канада ввела санкции против 22 российских физических лиц и 4 компаний.

20 мая МИД Канады сообщил о введении санкций против 14 российских граждан, а также о запрете экспорта в Россию компьютерной техники и предметов роскоши. Кроме того, был запрещен ввоз в страну из РФ произведений искусств, алкоголя, ювелирных украшений.

Ранее сообщалось, что Канада в связи с событиями на Украине приняла решение запретить въезд примерно для тысячи подпавших под санкции россиян, включая Владимира Путина. Данные лица уже включены в канадские санкционные списки.

9 мая премьер Канады сообщил о введении санкций против 40 российских физических лиц. В санкционный список включили 21 бизнесмена и 19 связанных с оборонным сектором РФ лиц. Премьер Канады также сообщил, что страна предоставит дополнительную военную помощь Украине, размер которой составит 38,7 миллиона долларов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

