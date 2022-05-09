Премьер Канады сообщил о введении санкции против 40 российских физических лиц

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Канада вводит санкции против 40 российских физических лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера страны Джастина Трюдо.
Уточняется, что в санкционный список попали 21 бизнесмен и 19 связанных с оборонным сектором РФ лиц.
Кроме того, под санкции попали пять организаций, оказывающих российским военным косвенную или прямую поддержку.
Премьер Канады также сообщил, что страна предоставит дополнительную военную помощь Украине, размере которой составит 38,7 миллиона долларов.
Ранее Соединенные Штаты приняли решение о введении новых санкций против России.
Согласно документу, санкции вводятся в отношении Первого канала, "России-1", НТВ. Попавшим под санкции телеканалам запрещено поставлять оборудование и размещать американским компаниям на них рекламу.
Расширен и список персональных ограничений. Их ввели против восьми руководителей Сбербанка и 27 управленцев Газпромбанка. Московский индустриальный банк и десять его дочерних структур тоже внесены в черный список. Уточняется, что введение санкций не означает блокирование операций Газпромбанка и замораживание его активов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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