Канада запрещает въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина

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Канада в связи с событиями на Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино.
Он отметил, что данные лица уже включены в канадские санкционные списки.
"Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну", – приводит слова министра РИА Новости.
Ранее премьер Канады сообщил о введении санкции против 40 российских физических лиц. Уточняется, что в санкционный список попали 21 бизнесмен и 19 связанных с оборонным сектором РФ лиц. Премьер Канады также сообщил, что страна предоставит дополнительную военную помощь Украине, размере которой составит 38,7 миллиона долларов.
До этого власти Канады приняли решение о введении персональных санкций в отношении 203 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик. Глава канадского МИД Мелани Жоли пояснила, что под ограничения подпали 11 официальных лиц высокого ранга и 192 депутата республиканских парламентов.
Также Канада ввела санкции против 14 физических лиц в России, включая бизнесменов и членов их семей. В частности, в этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин. Также в список добавили Марию Лаврову, Катерину Тихонову, Марию Воронцову и Екатерину Винокурову.
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