Новая Зеландия ввела санкции против ряда компаний РФ, в том числе "Газпрома"

Фото: depositphotos/ovbelov

Правительство Новой Зеландии приняло очередной пакет санкций против России, говорится в заявлении главы МИД страны Нанаии Махуты.

Под рестрикции попал "Газпром", а также ряд других государственных предприятий и оборонных структур РФ.

"Компании контролируются правительством (Владимира. – Прим. ред.) Путина и имеют стратегическое значение для России", – отметила она.

По данным представителя МИД, под новые санкции подпали 38 российских и 5 белорусских компаний.

Ранее Новая Зеландия ввела ограничительные меры против официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, начальника ГУ Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, президента медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова и соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина.

Также в санкционные списки внесены 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, Главный центр специальных технологий и Агентство интернет-исследований.

До этого Новая Зеландия ввела санкции против 18 финансовых организаций из РФ. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк России, Фонд национального благосостояния, а также ряд других крупнейших финансовых учреждений страны.

Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

