Япония объявила новые санкции против 71 компании из РФ

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Япония добавила в новый санкционный список более 140 человек из России, ЛНР и ДНР. Об этом со ссылкой на японский МИД сообщает РИА Новости.

Уточняется, что под ограничительные меры, согласно документам, подпали глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовбеза РФ Рашид Нургалиев, родственники Геннадия Геннадия Тимченко и представители Донецкой и Луганской народных республик. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов.

Также вводится запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании. Среди них, в частности, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", концерн по разработке вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны "Алмаз-Антей", ВНИИ "Эталон" и ПАО "Информационные телекоммуникационные технологии".

5 мая глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что Токио заморозит активы 140 российских физических лиц. Данный пакет санкций также предусматривал расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, которые связаны с военно-промышленным комплексом.

4 мая Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. Как указали в МИД РФ, администрация японского премьера развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию и допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы.

В ведомстве подчеркнули, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

